В Самаре произошла серьезна авария на пересечении улиц Ново-Садовой и Панова

По дороге в город образовалась пробка. Фото: "Самара life"

В Самаре произошла еще одна серьезная авария. На пересечении улиц Панова и Ново-Садовой столкнулись автомобили.

Очевидцы поделились фото с места происшествия. Отмечают, что в город образовался транспортный затор. Горожане также подчеркнули, что на участок прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. О причинах аварии и пострадавших – пока неизвестно.

Напомним, вчера вечером на Московском шоссе зафиксировали смертельное ДТП. Пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте, скончался. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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