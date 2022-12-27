В Самаре произошла серьезна авария на пересечении улиц Ново-Садовой и Панова

По дороге в город образовалась пробка. Фото: "Самара life"
В Самаре произошла еще одна серьезная авария. На пересечении улиц Панова и Ново-Садовой столкнулись автомобили.
Очевидцы поделились фото с места происшествия. Отмечают, что в город образовался транспортный затор. Горожане также подчеркнули, что на участок прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. О причинах аварии и пострадавших – пока неизвестно.
Напомним, вчера вечером на Московском шоссе зафиксировали смертельное ДТП. Пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте, скончался. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал