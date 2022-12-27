В Самарской области женщина-водитель с двумя детьми потеряла управление и «вылетела» в кювет

Автомобиль "вылетел" в кювет. Фото: ГУ МВД РОССИИ по Самарской области

В Шигонском районе Самарской области местная жительница днем попала в аварию. Женщина-водитель «вылетела» в кювет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 22-летняя автолюбительница ехала по автодороге «Шигоны – Новодевичье» на отечественной машине «Lada Kalina». Женщина потеряла управление, автомобиль занесло на левую обочину и опрокинуло в кювет.

В результате аварии, женщина-водитель и две пассажирки – 1 года и 5 лет обратились за помощью в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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