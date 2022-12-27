Губернатор Самарской области вручил новогодние подарки детям-сиротам

Глава регионе и депутат госдумы поздравили ребят с праздниками. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат государственной думы Леонид Симановский поздравили детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Им вручили новогодние подарки.

Глава региона посетил центр «Иволга», в котором живут ребята в возрасте от 2 до 18 лет. Воспитанники не только проходят обучение, но и занимаются музыкой, танцами, творчеством и спортом. В прошлую встречу с губернатором ребята попросили отремонтировать фасад здания центра и помочь с покупкой музыкальных инструментов. Желания детей исполнили.

В этом году ребята подготовили творческие номера и получили новогодние подарки, которые вручили Дмитрий Азаров и Леонид Симановский. После выступления было организовано чаепитие, во время которого ребята спросили главу региона о поездку в зону СВО. На вопрос одного из воспитанников губернатор признался, что ему было не страшно, благодаря боевому духу наших парней. После чаепития дети подарили Дмитрию Азарову игрушечную елку и поделки, сделанные своими руками.

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