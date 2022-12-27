Появился график работы общественного транспорта в Самаре с 31 декабря по 8 января 2023 года

Трамваи и троллейбусы будут ходить в новогоднюю ночь до 2:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогодние праздники. С 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года автобусы, трамваи, троллейбусы будут ходить по новому графику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Самары.

– В новогоднюю ночь трамваи и троллейбусы будут работать до 2:00. Наземный электротранспорт вернется на линию уже в 5:00 1 января 2023 года, – рассказали в мэрии.

По 8 января 2023 года троллейбусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня. По такому же графику будут курсировать и автобусы. Что касается метро, то оно все новогодние праздники будет открыто с 6:00 до 24:00. То есть будет работать в режиме выходного дня.

Напомним, Самара встретит новый 2023 год без массовых гуляний, концертов и салюта. Однако жители и гости города смогут посетить яркие локации, украшенные к праздникам. Одна из них – площадь Куйбышева, где установили семь елок и залили два катка.

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