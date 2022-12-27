В Самарской области мужчина потерял на бирже почти 4,5 миллионов рублей

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель наткнулся на мошенника. Аферист представился «помощником брокера».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 69-летний потерпевший, работающий токарем, стал жертвой злоумышленников. Мошенник позвонил мужчине и представился помощником брокера и предложил открыть счет на его имя. Токарь согласился и стал следовать инструкциям неизвестного. В течение 16 дней мужчина брал кредит на общую сумму 4 414 000 рублей. После перевода аферист перестал выходить на связь.

Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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