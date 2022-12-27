В Самарской области злоумышленник напал на мужчину и отобрал электронную сигарету

Сотрудники полиции задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области злоумышленник напал на местного жителя. Правоохранители задержали подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в ноябре потерпевший обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что около дома на улице Революционной на него напал неизвестный. На место происшествия прибыли правоохранители. Заявитель рассказал, что мужчина подошел к нему на улице, неожиданно ударил и вырвал из рук электронную сигареты.

Оперативники составили ориентировку и направили ее службам. Сотрудники патрульно-постовой службы смогли задержать подозреваемого и изъяли похищенное электронное устройство. Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

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