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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:43

Вместо глаз – черные провалы: тольяттинцев напугал кролик из преисподней на дверях магазина

Кролик из преисподней на дверях магазина шокировал жителей Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
Ушастый в костюме Деда Мороза выглядит устрашающе / Фото: Происшествия Тольятти

Ушастый в костюме Деда Мороза выглядит устрашающе / Фото: Происшествия Тольятти

В Тольятти сотрудники одного из магазинов креативно украсили входные двери к Новому году. Они нарисовали на стекле кролика в шубе Деда Мороза. Все бы ничего, но вместо глаз у ушастого черные провалы, которые в купе со счастливой улыбкой выглядят довольно устрашающе.

Жителей Автограда настолько впечатлил рисунок, что они теперь боятся заходить в этот магазин. Они прозвали этот шедевр кроликом из преисподней или зомби-кролом. Некоторые тольяттинцы шутят, что данное художество призвано отпугивать от торговой точки любителей крепких напитков.

Напомним, ранее креативу земляков удивлялись жители Самары. Кто-то слепил эротичного снеговика на Московском шоссе. Неизвестные обрядили снежную бабу в нижнее белье – черный бюстгальтер и стринги. Видимо, чтобы отвлечь от не сильно привлекательного лица.

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