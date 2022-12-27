В Самарской области мужчина понесет уголовную ответственность за найденную банковскую карту

Сотрудники полиции изучили выписки и смогли задержать злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевске Самарской области местный житель понесет уголовную ответственность за найденную банковскую карту. Он подобрал платежное средство на улице.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, летом в отделение полиции обратился потерпевший. Он рассказал, что кто-то расплачивается его банковской картой. Мужчина отметил, что утром ему стали поступать уведомления о списании, после этого он заблокировал карту. Сотрудники полиции изучили выписки, опросили продавцов и смогли задержать подозреваемого.

Задержанный признался, что нашел карту на улице и решил оплатить ей продукты. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчину приговорили к условному сроку.

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