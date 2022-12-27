Депутаты поздравили с наступающим Новым годом самарских ветеранов

В регионе продолжается акция "С Новым годом, ветеран" / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжается акция «С Новым годом, ветеран». Депутаты «Единой России», «Волонтеры Победы» и активисты «Молодой гвардии» в эти дни поздравляют с наступающим праздником фронтовиков-участников Великой Отечественной войны. Одним из тех, кто уже получил поздравления, стал житель Советского района Самары Николай Сендюряев.

Ветерану 97 лет. В годы войны он воевал на границе с Монголией и принимал участие в штурме китайского Хайлара. После окончания ВОВ Николай Яковлевич окончил авиационный техникум и больше 40 лет проработал на заводе «Металлист». Несмотря на преклонный возраст, фронтовик бодр и полон позитива. Он является председателем секции «Воины-дальневосточники». В преддверии Нового года в гости к ветерану заглянули Дед Мороз, Снегурочка и руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

– Поздравил Николая Яковлевича с наступающим праздником. Поговорили о жизни. Ветеран уверен, что Россия на правильном пути: «Мы победили нацизм в 1945 году. Победим и сейчас!», – поделился парламентарий.

Александр Хинштейн вручил подарки ветерану Михаилу Сыромятникову / Фото: Единая Россия

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн навестил 95-летнего ветерана Михаила Сыромятникова. Он живет в селе Августовка Большечерниговского района. Михаил Васильевич с осени 1944 года служил в пограничных войсках на Кавказе – в составе автомобильного взвода. Сейчас он занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи в своем районе. Парламентарий подарил ветерану пульсометр, продуктовый набор и свою книгу с автографом.

Отметим, акция продлится до 7 января 2023 года. В рамках нее планируется поздравить 286 ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут на территории Самарской области.

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