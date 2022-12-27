Попасть на каток можно будет по предварительной записи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен график работы бесплатного катка во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Ледовая площадка станет доступна для массового катания с 3 января 2023 года. Об этом сообщили в ГАУ «Самара Арена».

Для жителей и гостей города будет доступна тренировочная арена. Она расположена на третьем этаже Дворца спорта. Посещение катка будет возможно только по предварительной записи. Телефон — 8 (846) 933-41-55.

Бесплатный каток во Дворце спорта на улице Молодогвардейской будет открыт все новогодние праздники. График работы ледовой площадки: 3 января — с 20:45 до 22:15, 4-го — с 19:30 до 21:00, 5-го — с 20:00 до 21:30, 6-го — с 19:30 до 21:00, 7-го — с 20:30 до 22:00 и 8-го — с 17:00 до 18:30.

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