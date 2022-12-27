В Самарской области безответственный отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей

Мужчина долгое время не выплачивал деньги ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области мужчина долгое время не выплачивал алименты своей дочери. Безответственного отца обязали заняться общественным трудом.

По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчина не выплачивал четверть заработка своей дочери. Первое время он переводил незначительные суммы, но уже потом перестал оказывать помощь ребенку. Несмотря на уведомления о последствиях, должник все равно не выполнял свой долг. Мужчина долго не смог скрываться от правоохранителей. Сумма долга превысила 700 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине 70 часов обязательных работ. От выплаты алиментов должника не освободили.

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