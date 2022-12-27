Трассу М-5 будут четыре раза перекрывать в Самарской области 27 декабря 2022 года

Перекрывать будут участок на 1040 км трассы в Красноярском районе

Во вторник, 27 декабря 2022 года, в Самарской области будут четыре раза перекрывать трассу М-5 «Урал». Речь идет об участке на 1040 км федеральной дороги в районе села Красный Яр в Красноярском районе.

- Временные ограничения движения связаны с необходимостью монтажа проводов реконструируемой ВЛ-35 кВ «Красный Яр-2». Поступил соответствующий распорядительный акт от ФКУ «Поволжуправтодор», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Дорогу будут перекрывать на 15 минут. Ввод ограничений намечен на следующие отрезки времени: с 12:00 до 12:15, с 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15 и с 15:00 до 15:15. Водителей просят быть внимательнее.

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