В Самаре перекрыли пешеходный проход по кольцу на пересечении Аэродромной и Промышленности

Коммунальщики перекрыли участок. Фото: Евгений Щекин

В Самаре сотрудники коммунальной службы перекрыли пешеходный проход. Очевидцы отмечают, что альтернативной дороги для жителей нет.

Судя по опубликованным кадрам городским блогером Евгением Щекиным, на участке проводят работы. Отмечают, что пока закрыт проход по кольцу на пересечении улиц Аэродромной и Промышленности. На территорию работают сотрудники аварийной службы. О причинах работ не сообщается.

Напомним, горожанам рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь. Общественный транспорт усилит работу в праздники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал