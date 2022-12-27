Дмитрий Азаров и Леонид Симановский поздравили детей-сирот с Новым годом

"Деды Морозы" посетили центр помощи детям "Иволга" / Фото: Единая Россия

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы РФ Леонид Симановский посетили центр помощи детям «Иволга». Они взяли на себя роли Дедов Морозов и поздравили ребят с Новым годом – передали сладкие подарки от однопартийцев-единороссов.

- Я искренне желаю вам крепкого здоровья в новом году, хорошей учебы, любви и взаимопонимания, уважения к вашим замечательным педагогам и наставникам. И, конечно же, я хочу пожелать, чтобы следующий год был счастливым для всех нас, - сказал Дмитрий Азаров.

Леонид Симановский, в свою очередь, пожелал ребятам чаще улыбаться, а также исполнения всего того, о чем мечтают.

Воспитанники центра выступили с творческими номерами и получили новогодние подарки. После этого состоялось чаепитие, на котором глава региона рассказал о своей поездке в зону СВО. В завершение встречи ребята подарили Дмитрию Азарову елку и игрушки, которые они сделали своими руками.

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