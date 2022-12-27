Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 10:24

В Самаре каждый четвертый житель раздражается из-за грохота фейерверков

Аналитики провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Многих горожан раздражает фейерверк в Новый год

Многих горожан раздражает фейерверк в Новый год

Фото: Архив "КП"

В Самаре многие местные жители не любят грохот в новогоднюю ночь. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, нескончаемые залпы фейерверка раздражают каждого четвертого жителя областной столицы, скучные «голубые огоньки» - каждого восьмого, а чрезмерное количество алкоголя – каждого десятого. Только 2% опрошенных признались, что самое неприятное – это недосып и ощущение одиночества.

Еще 10% респондентов сообщили, что новогоднее настроение портят другие факторы: большие расходы, погода, суета и мытье посуди. Ничего не раздражает только 21% горожан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал