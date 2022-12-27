В Самаре каждый четвертый житель раздражается из-за грохота фейерверков

Многих горожан раздражает фейерверк в Новый год Фото: Архив "КП"

В Самаре многие местные жители не любят грохот в новогоднюю ночь. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, нескончаемые залпы фейерверка раздражают каждого четвертого жителя областной столицы, скучные «голубые огоньки» - каждого восьмого, а чрезмерное количество алкоголя – каждого десятого. Только 2% опрошенных признались, что самое неприятное – это недосып и ощущение одиночества.

Еще 10% респондентов сообщили, что новогоднее настроение портят другие факторы: большие расходы, погода, суета и мытье посуди. Ничего не раздражает только 21% горожан.

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