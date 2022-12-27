Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал сиротам о поездке в зону СВО

Дмитрий Азаров провел в зоне спецоперации минувшие выходные. Фото: правительство Самарской области

Минувшие выходные губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел на передовой. Он привез бойцам 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии гуманитарную помощь - беспилотники, ноутбуки и другую технику, термосы, генераторы, продукты, а также поздравил их с наступающим Новым годом и узнал, в каких условиях герои защищают Отечество. Сразу после возвращения из зоны СВО Дмитрий Азаров отправился к воспитанникам центра “Иволга”, где пообщался с ними и рассказал о жизни на передовой. Первое, что заинтересовало ребят - страх перед поездкой в горячую точку.

- Страшно не было, потому что понимаешь - наши парни там каждый день. Они передали нам свою уверенность и свой боевой дух. Посмотрел, как они устроились, как организован их быт, - поделился губернатор.

Он также напомнил о важных задачах, которые легли на плечи защитников Отечества. Губернатор подчеркнул, что герои, в частности, защищают и Самарскую область.

- Они защищают мирное небо над Самарской областью. Им очень нужны внимание и поддержка. В предновогодние дни они также немножко верят в чудо, им приятно получать подарки, знать о том, что здесь о них помнят, их поддерживают, за них молятся, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

О поддержке бойцов воспитанники “Иволги” знают не понаслышке: они регулярно отправляют письма в зону СВО, занимаются волонтерством наряду с другими сверстниками. Глава региона поблагодарил ребят за отзывчивость и неравнодушие.

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