Стал известен график работы самарского метрополитена в новогодние праздники

Метро будет работать в измененном режиме с 31 декабря по 8 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие новогодние праздники самарский метрополитен будет работать в измененном режиме. Жители города смогут прокатиться на метро по определенному графику. Об этом сообщили в городской администрации.

- С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года метро будет работать в режиме выходного дня: с 06:00 до 24:00, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что график работы городского общественного транспорта в целом будет скорректирован. Автобусы, трамваи, троллейбусы будут ходить в режиме выходного дня.

При этом массовых гуляний в городе не планируется. Однако на улицах и популярных локациях будет царить праздничная атмосфера - их уже украсили к предстоящим выходным. Самой красочной по традиции стала площадь Куйбышева.

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