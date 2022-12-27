В Самарской области специалисты смогли помочь раненому лебедю

Лебедь подружился с уткой-кряквой. Фото: "Самарская Лука"

Сотрудники национального парка «Самарская Лука» рассказали, как себя чувствуют спасенные лебеди. Так называемый «лебяжий бум» зафиксировали в Самарской области в начале декабря. Многие птицы остались на зимовку в наших краях, некоторые из них получили травмы.

Один из птенцов запутался в леске и начал вмерзать в лед. Местные жители и ветеринары смогли спасти лебедя. Малыш пришел в себя и даже нашел себе подружку – утку-крякву.

- Малыш пришел себя в после ледяного плена, из которого его вызволили люди. Кстати, работники приюта называют лебедя Гришей и говорят, что имя при спасении ему дали тольяттинские спасатели, - рассказали в нацпарке.

Гриша пока выглядит невзрачно, но это пока, скоро он превратится из «гадкого утенка» в прекрасного лебедя. Малыш очень разговорчивый и с симпатией относится к людям.

Второй спасенный лебедь людей не жалует. Он ведет себя как и подобает шипуну – шипит. В приют птицу привез житель Хворостянки. Лебедь, скорее всего, повредил крыло о высоковольтные провода.

Врачи ампутировали птице часть крыла, чтобы спасти лебедю жизнь. Спустя три недели швы с крыла сняли, птица чувствует себя лучше.

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