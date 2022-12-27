В Самаре построили и отремонтировали 44 км труб в 2022 году

В частности, работы велись на участке Главного Безымянского коллектора. Фото: ООО "РКС-Самара"

В 2022 году в Самаре построили и отремонтировали 44 км труб. Работы вели специалисты ООО “РКС-Самара”. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

- Крупная перекладка была выполнена на участке Главного Безымянского коллектора. Здесь заменили 150 метров трубы диаметром 1500 мм. Работа коллектора при этом продолжалась, жители не оставались без коммунальных услуг, - отмечают в ООО “РКС-Самара”.

Специалисты также проложили более 19 км водопроводных труб. В их числе - водовод длиной около 4 км в поселок Зубчаниновка, прокладка двух водоводов к НФС в Студеном овраге. Помимо этого, были подключены новые дома и промышленные объекты.

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