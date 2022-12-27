Интернет под елочку: в Самарской области улучшили мобильную связь

В результате скорость передачи данных для пользователей региона выросла до 30%.

Новые базовые станции LTE установили во всех районах областной столицы, других городах, а также поселках, селах и деревнях численностью от 200 человек.

«Жители губернии стали на 25% чаще звонить по видео в мессенджерах. Когда нет возможности приехать, онлайн-общение позволяет быть ближе к родным.

Тенденция набирает обороты в небольших поселениях и у старшего поколения наших абонентов.Инфраструктурные работы этого года позволили увеличить пропускную способность сети до 50%. Это сделано для того, чтобы даже в часы пик клиенты не испытывали сложностей с загрузкой контента, в том числе во время виртуальных разговоров», — прокомментировал Максим Токаренко, директор МегаФона в Самарской области.

По данным оператора, самарцы начинают поздравлять друг друга уже с 27 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается в 1,5 раза.Традиционно в выходные дни растет и туристический поток. К примеру, в ноябрьские праздники Самарский регион посетили жители самых разных частей страны — от Калининграда до Камчатки. Совместно за три дня они прокачали более 100 терабайт мобильного трафика. Такого объема хватило бы, чтобы посмотреть 33 тысячи фильмов в разрешении FullHD. По телефону приезжие проговорили число минут, равное 2,5 календарным годам. В новогодние каникулы эти цифры возрастут в несколько раз.

Чтобы жители и гости области общались с комфортом, сотрудники МегаФона запустили новые телеком-объекты и провели масштабную модернизацию действующего оборудования в городах, а также населенных пунктах 24 районов губернии.Скорость мобильного интернета стала значительно быстрее в селах Шиганы, Августовка, Александровка, Багана, Березовка, Благодатовка, Большая Дергуновка, Большая Ега, Борское, Васильевка, Выселки, Домашка, Ермаково,поселках Дубовый Гай, Петровский,Привольный, Сокский, Суходол, деревне Сергеевка и многих других.