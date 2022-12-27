Самарец показал процесс реконструкции «Дачи со слонами»

Специалисты уже приступили к работам. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Сергей Бобин показал процесс реконструкции «Дачи со слонами» с высоты птичьего полета. На участке работают специалисты.

Судя по опубликованному видео в социальных сетях, в здании проводят ремонтные и восстановительные работы. На крыше уже приступили к укладке деревянных досок. Автор видео отмечает, что до начала работ дача Головкина была не в самом лучшем состоянии и медленно разрушалась.

Напомним, в Октябрьском районе областной столицы планируют провести комплексное развитие территории. Работники снесут шесть аварийных домов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.