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НовостиОбщество27 декабря 2022 12:02

Семьи участников СВО получили новогодние подарки от губернатора Самарской области

Приятные презенты вручили жителям Кировского района Самары
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Часть подарков самарцам вручил глава района Игорь Рудаков.

Часть подарков самарцам вручил глава района Игорь Рудаков.

Фото: скриншот с видео

Власти региона продолжают оказывать поддержку военнослужащим и их родным. Накануне Нового года семьи участников СВО получили очередной сюрприз - подарки и поздравления от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В частности, приятные презенты вручили жителям Кировского района Самары.

- Праздничные наборы и поздравления получили жены, дети и матери бойцов, принимающих участие в спецоперации. Часть подарков жителям вручил глава района Игорь Рудаков, - рассказали в администрации Кировского района.

Помимо вручения подарков, Игорь Рудаков узнал о проблемах, с которыми столкнулись семьи и пообещал помочь в их решении, отмечают власти Кировского района.

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Азаров посетил зону СВО. Он отправился на передовую, чтобы поддержать бойцов-земляков, передать им дополнительную технику и теплые вещи. По просьбе военных им также привезли новогодние елочки и гирлянды.

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