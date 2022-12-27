Семьи участников СВО получили новогодние подарки от губернатора Самарской области

Часть подарков самарцам вручил глава района Игорь Рудаков. Фото: скриншот с видео

Власти региона продолжают оказывать поддержку военнослужащим и их родным. Накануне Нового года семьи участников СВО получили очередной сюрприз - подарки и поздравления от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В частности, приятные презенты вручили жителям Кировского района Самары.

- Праздничные наборы и поздравления получили жены, дети и матери бойцов, принимающих участие в спецоперации. Часть подарков жителям вручил глава района Игорь Рудаков, - рассказали в администрации Кировского района.

Помимо вручения подарков, Игорь Рудаков узнал о проблемах, с которыми столкнулись семьи и пообещал помочь в их решении, отмечают власти Кировского района.

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Азаров посетил зону СВО. Он отправился на передовую, чтобы поддержать бойцов-земляков, передать им дополнительную технику и теплые вещи. По просьбе военных им также привезли новогодние елочки и гирлянды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.