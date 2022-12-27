Предприниматель из Самары разработала успешный образовательный проект «Школа лояльности»

Самарчанка развивает свой проект с поддержкой регионального центра "Мой бизнес"

В Самаре создали образовательный проект «Школа лояльности», который помогает обучать сотрудников компаний в формате бизнес-игры. Его автор – предприниматель Юлия Романеева. Она поделилась, как к ней пришла такая идея и как развивается проект.

Юлия Романеева более 15 лет занимала руководящие должности в компаниях сферы услуг, недвижимости и гостеприимства. В 2016 году она решила заняться развитием своего дела – систематизировать весь свой профессиональный опыт и создать обучающий продукт.

– Я прошла обучение на бизнес-тренера, защитила диплом по теме «Управление конфликтами в сфере сервиса» и создала игру «Рыцари клиентских сердец». Она стала бестселлером, – рассказала Юлия Романеева.

В начале 2022 года самарчанка зарегистрировалась в качестве самозанятой. Приняла участие в программе «Мама-предприниматель» и стала финалистом городского этапа. Она благодарит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области во главе с Дмитрием Богдановым за колоссальную поддержку самозанятых.

Сейчас девушка – активный участник бизнес-сообщества и постоянный спикер регионального центра «Мой бизнес». Она регулярно проводит игры и тренинги. Ее клиентами уже стали РЖД, «Технониколь», HeadHunter и многие локальные бренды.

Недавно Юлия перешла на новую ступень – получила статус индивидуального предпринимателя. Ее успехи оценили на региональном этапе национальной премии «Бизнес-Успех». Она победила в номинации «Лучший женский проект» и представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве.

– Я очень хочу, чтобы клиентский сервис в нашей стране изменился к лучшему. Я могу помочь это сделать. Короткие бизнес-игры за 3-4 часа помогают прокачать 1-2 важных навыка. 90% времени на таком обучении – это практика. После этого внедрить навыки в своей каждодневной работе гораздо проще, – уверена Юлия Романеева.

Отметим, самарчанка не только успешный предприниматель, но еще и многодетная мать. Заниматься любимым делом его помогают поддержка и понимание близких.

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