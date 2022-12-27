Тела убитых женщин нашли в коттедже под Самарой

Следователи считают, что женщин убили ради денег Фото: СУ СК по Самарской области

Вечером в понедельник, 26 декабря 2022 года, в трехэтажном коттедже под Самарой нашли тела двух женщин. Обе были жестокого убиты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, преступление произошло в одном из домов в поселке Волжский Красноярского района. Неизвестные проникли в дом и убили 74-летнюю пенсионерку и ее 47-летнюю дочь. Тела впоследствии нашел родственник.

- По версии следствия, преступление совершено с целью хищения денежных средств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений», - рассказали в СК.

Кто расправился над женщинами, пока неизвестно. Правоохранители сейчас занимаются розыском предполагаемого убийцы. Назначено проведение нескольких экспертиз.

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