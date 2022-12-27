Губернатор передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области в декабре 2022 года

Вручение ключей от новых машин состоялось на площади Куйбышева в Самаре Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 27 декабря 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от 51 автомобиля учреждениям здравоохранения Самарской области. Среди новых машин, которые получили больницы региона: 37 авто неотложной помощи «Лада Ларгус» и 14 скорых на базе «ГАЗ».

- За последние годы благодаря нацпроекту, инициированному президентом Владимиром Путиным, мы значительно укрепили региональное здравоохранение, - отметил губернатор.

Напомним, в Самарской области полностью обновили автопарк медучреждений. За последние пять лет регион приобрел 438 машин для сотрудников первичного звена медпомощи и 215 скорых. Сейчас в учреждениях здравоохранения не осталось машин скорой помощи старше пяти лет.

Кроме того, за минувшую пятилетку в регионе построили 115 лечебных учреждений и отремонтировали более 200 подразделений медучреждений. Также в больницы и поликлиники были поставлены тысячи единиц современного оборудования.

Дмитрий Азаров поблагодарил врачей, медсестер, санитаров и водителей за профессионализм и самоотдачу, за спасение жизни людей. За все, что они делают для жителей региона.

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