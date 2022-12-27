Мэрия Тольятти отменила продажу рынка «Кунеевский» на ул. Лизы Чайкиной

На рынке "Кунеевский" торгуют овощами, фруктами, орехами и промтоварами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Тольятти отменила продажу рынка «Кунеевский», который находится на улице Лизы Чайкиной. Опубликовано соответствующее постановление главы города Николая Ренца.

Аукцион по продаже 100% пакета акций АО «Рынок «Кунеевский» стартовал 26 ноября 2022 года. Лот оценили в 30 млн рублей. Торги планировалось провести в среду, 28 декабря 2022 года. Однако за несколько дней до этого мэрия Автограда отменила продажу. Как пишет Волга Ньюс, это решение связано с необходимостью уточнения результатов оценки.

Напомним, рынок «Кунеевский» занимает территорию в 0,9 га. Там можно купить овощи, фрукты, орехи и промтовары. С 1996 года торговой площадкой управляло муниципальное предприятие. В апреле 2021 года его реорганизовали в акционерное общество.

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