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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 13:45

В Самарской области глава села попал под уголовное дело за мошенничество

Мужчина получал зарплату за фиктивного сотрудника
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ущерб от действий чиновника составил 227 тысяч рублей.

Ущерб от действий чиновника составил 227 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава села Украинка Большечерниговского района оказался в центре скандала. Мужчину заподозрили в мошенничестве и возбудили уголовное дело. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного органа, преступление было совершено в феврале прошлого года. Тогда подозреваемый занимал должность начальника станции по борьбе с болезнями животных. Прокуратура установила, что он устроил своего знакомого сторожем, однако тот фактически не работал. Зарплата и премия фиктивного сотрудника уходили к начальнику.

- По такой схеме бывший начальник станции присваивал бюджетные средства вплоть до января 2022 года. Ущерб от его действий составил 227 тысяч рублей, - пояснили в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Расследование продолжается.

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