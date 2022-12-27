В Самарской области глава села попал под уголовное дело за мошенничество

Ущерб от действий чиновника составил 227 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава села Украинка Большечерниговского района оказался в центре скандала. Мужчину заподозрили в мошенничестве и возбудили уголовное дело. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного органа, преступление было совершено в феврале прошлого года. Тогда подозреваемый занимал должность начальника станции по борьбе с болезнями животных. Прокуратура установила, что он устроил своего знакомого сторожем, однако тот фактически не работал. Зарплата и премия фиктивного сотрудника уходили к начальнику.

- По такой схеме бывший начальник станции присваивал бюджетные средства вплоть до января 2022 года. Ущерб от его действий составил 227 тысяч рублей, - пояснили в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Расследование продолжается.

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