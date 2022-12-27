Власти намерены обновить инфраструктуру Грушинской поляны в Самарской области

Фестивальная поляна ежегодно собирает десятки тысяч человек.

Грушинскую поляну в ближайшие годы ждет масштабное обновление. Об этом стало известно на совещании по подготовке инфраструктуры для проведения 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина в 2023 году. В частности, власти намерены обустроить удобства, душевые, детские и спортплощадки, обновить лестницу и облагородить подъездные пути к площадке.

- Уже разработана программа развития единого пространства территории Мастрюковских озер. В ее рамках площадка будет преобразована в природный парк «Мастрюки». Реализовать проект планируется в течение пяти лет, - рассказала врио министра культуры Ирина Калягина.

Реализация мероприятия осложнена местоположением площадки. Во-первых, она расположена в охраняемой зоне. Во-вторых, весной ее затапливает, а значит на монтаж отведено не более двух месяцев.

- Мы анализировали вопрос организации подъездных путей со стороны Прибрежного. Сейчас там идет земляная дорога, которая размывается дождями. Также необходимо облагораживать склон платформы, - отметили разработчики.

Председатель правительства региона Виктор Кудряшов подчеркнул, что подъездные пути можно отсыпать, либо заасфальтировать. Этот вопрос предстоит рассмотреть Минтрасу.

Что касается лестницы, ее судьба решена. Власти намерены привести в порядок имеющуюся конструкцию: заменить перила, покрытие.

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