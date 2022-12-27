В Самарской области 237 человек заболели коронавирусом 27 декабря 2022 года

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 490 664 случая коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще 237 человек заболели коронавирусом. Соответствующую статистику во вторник, 27 декабря, озвучили в региональном правительстве.

География заболевания довольно широкая: COVID-19 зафиксировали в нескольких городах и районах губернии. На первом месте по количеству заболевших оказалась Самара - 103 человека. Следом идет Тольятти (61) и Безенчукский район (15).

В Нефтегорском районе и Сызрани коронавирус обнаружили у 7 человек, в Чапаевске у 6, в Кинель-Черкасском районе - у 5. В Новокуйбышевске выявлено 4 случая заболевания, в Исаклинском, Кошкинском районах, Отрадном и Кинеле - по 3.

По двое человек заболели в Похвистневском, Красноярском, Шигонском, Елховском районах, в Похвистнево и Октябрьске. По одному - в Большеглушицком, Ставропольском, Большечерниговском, Хворостянском и Сызранском районах.

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