В Самаре председатель ТСЖ предстанет перед судом из-за покалечившей ребенка ледяной глыбы

Дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела по факту ЧП, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. На мальчика рухнула ледяная глыба, он получил перелом. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось в марте текущего года. Снег и наледь упали на 10-летнего мальчика с крыши. У ребенка диагностировали перелом бедренной кости. Следствие пришло к выводу, что ответственность за произошедшее лежит на председателе правления ТСЖ «Часовая, 6», поскольку он не принял мер по очистке кровли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ “Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью”. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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