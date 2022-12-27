Участники акции “В Новый год - без долгов” в Самаре начали получать первые подарки

Для участия в акции клиентам нужно оплатить начисления за тепло и горячую воду за ноябрь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершается новогодняя акция “В Новый год - без долгов и с подарками!”. Ее организатором выступает Самарский филиал “ЭнергосбыТ Плюс”. Участие в акции принимают клиенты компании, которые до 31 декабря оплатят начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внесут рекомендуемый платеж за декабрь. Первые участники уже начали получать подарки.

- В офисах обслуживания уже вручают подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС. Это - лишь один из бонусов для участников акции, - сообщили в Самарском филиале “ЭнергосбыТ Плюс”.

Организаторы акции приготовили множество призов для участников. В их числе - сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов (для победителей розыгрыша), дополнительные сертификаты. Кроме того, всем участникам спишут пени. Исключение - пени, начисленные по решению суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.