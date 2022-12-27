В Тольятти таксист сбывал наркотики, чтоб рассчитаться с долгами

По данным областной прокуратуры, ранее обвиняемый не был судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Мужчина работал таксистом, а после решил сбывать наркотики. Подробности этой истории сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие выяснило, что обвиняемый купил 46 свертков с наркотиками, один из которых положил в тайник в Автозаводском районе. Остальные вещества были обнаружены при задержании. Сам мужчина признался, что решился на незаконную подработку, поскольку ему нужно было рассчитаться с долгами. “Вакансию” он нашел в соцсетях.

Отмечается, что ранее 27-летний обвиняемый не был судим. Суд признал его виновным и приговорил 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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