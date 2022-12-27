Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 декабря 2022 16:56

В Тольятти таксист сбывал наркотики, чтоб рассчитаться с долгами

За свою “подработку” мужчина отправится в колонию
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данным областной прокуратуры, ранее обвиняемый не был судим.

По данным областной прокуратуры, ранее обвиняемый не был судим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Мужчина работал таксистом, а после решил сбывать наркотики. Подробности этой истории сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие выяснило, что обвиняемый купил 46 свертков с наркотиками, один из которых положил в тайник в Автозаводском районе. Остальные вещества были обнаружены при задержании. Сам мужчина признался, что решился на незаконную подработку, поскольку ему нужно было рассчитаться с долгами. “Вакансию” он нашел в соцсетях.

Отмечается, что ранее 27-летний обвиняемый не был судим. Суд признал его виновным и приговорил 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.