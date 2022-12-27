Самарский «Гринч» пытался похитить елку из подъезда в Южном городе

Мужчина пытался унести зеленую красавицу, однако вернул ее назад. Фото: Скриншот с видео

Необычное происшествие произошло в Самаре накануне Нового года. Жители одного из домов в Южном городе постарались максимально создать себе и другим праздничное настроение: украсили подъезд, а у входа поставили нарядную елку. Правда, праздник длился недолго - на зеленую красавицу напали неизвестные.

Эту историю в социальных сетях рассказали местные жители. Они также поделились записью с видеокамеры, установленной в подъезде. На записи видно, что на площадке стоят трое мужчин. В какой-то момент один из них хватает елку и пытается затащить ее в лифт. В этот момент с дерева летят новогодние украшения. В результате “похищать” елку мужчина передумал - он просто швырнул дерево к стене, от чего оно печально рухнуло к дверям лифта.

Жителей в социальных сетях возмутило поведение незнакомцев. Они отметили, что так могли поступить люди с полным отсутствием воспитания и сравнили мужчин с персонажем известной детской книги - Гринчем.

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