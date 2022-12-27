Камин, кролик и торт в человеческий рост: самарские станции метро украсили к Новому году

Все 10 станций встречают пассажиров в праздничном обличии. Фото: администрация Самары

Самара активно готовится к предстоящему Новому году. Улицы сияют яркими украшениями, а на площадях и в парках появились главные атрибуты праздника - новогодние елки. Не отстает от них и самарский метрополитен - его сотрудники украсили все 10 станций.

- Некоторые украшения сотрудники выполняли своими руками. Они генерируют идеи, вкладывают не только свой труд, но и частичку души. А мы при поддержке профсоюзных организаций обеспечили их нужными материалами, - рассказал заместитель директора МП “Самарский метрополитен” Олег Яхин.

Десятки детей с трепетом работали над праздничными рисунками. Фото: администрация Самары

Каждая станция оформлена в индивидуальной стилистике. Например, на “Российской” появился камин из картона - символ тепла и уюта.

Камин на “Российской” выглядит по-домашнему тепло и уютно. Фото: администрация Самары

А на станции “Московская” поселился живописный кролик. На “Безымянке” появилась парочка котов в окружении снежинок, на “Гагаринской” - галерея детских рисунков. А станцию “Кировская” украсил “торт” величиной в половину человеческого роста.

Необычный торт на "Кировской" уже удивляет пассажиров. Фото: администрация Самары

По данным властей, праздничный декор на станциях метро сохранится до середины января.

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