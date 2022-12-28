Самарцы рассказали, что хотят сделать до конца года

Некоторые самарцы рассчитывают похудеть до конца года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали, что хотят успеть сделать до Нового года. Пока что, на первом месте – покупка подарков.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, до конца года 18% самарцев хотели бы успеть купить подарки родным и близким. Еще 7% опрошенных хотели бы сделать генеральную уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт планируют по 6% респондентов. Только 5% хотят выздороветь.

3% местных жителей планируют похудеть и устроить личную жизнь. Эксперты отмечают, что 11% самарцев – гуру тайм-менеджмента: они успели сделать все.

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