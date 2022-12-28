В Самарской области сотрудники платили, чтобы работать в телпе

Бывшему начальника склада платили за тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области в отношении бывшего начальника склада возбуждено уголовное дело. Его обвинили в коммерческом подкупе.

По информации прокуратуры Самарской области, бывший начальник крупного склада компании-ритейлера получил от кладовщика вознаграждение. Деньги ему переводили в течение 3 лет за то, что сотрудник во время рабочего дня переходил в секторы хранилища с наиболее благоприятными условиями труда - туда, где было теплее. Таким образом, он заработал 54 тысячи 500 рублей.

Судя признал мужчину виновным. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор уже вступил в свою законную силу.

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