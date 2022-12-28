В Самарской области 380 иностранцев нарушили миграционное законодательство

Двух нарушителей выявили во время рейдов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции выявили 380 фактов нарушения миграционного законодательства. Иностранцы не выехали за пределы страны.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемые уклонялись от выезда. Правоохранители приняли решение проводить направленные мероприятия по выявлению нарушителей. В отношении задержанных сразу принимают меры – выдворение за пределы территории страны.

Накануне сотрудники полиции и госавтоинспекторы проверили пассажирский района в Чапаевске. Они выявили 2 мигрантов, которых обязали самостоятельно выехать с территории.

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