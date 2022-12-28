В Самарской области безработная перевела мошенникам почти 9 миллионов рублей

Женщина стала жертвой аферистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мошенники продолжают представляться сотрудниками банка. На этот раз они позвонили безработной женщине из Тольятти.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный позвонил местной жительнице и рассказал, что ей необходимо срочно «спасти» свои счета от действий мошенников, которые взломали онлайн-сервис банка. Женщина доверилась собеседнику и перевела 8 миллионов 825 тысяч рублей на «безопасный счет». После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Только позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника. Она обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

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