В Самарской области пьяный мужчина украл у друга телефон и паспорт

Задержанный признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. У него украли телефон и паспорт.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители осмотрели место происшествий и опросили очевидцев. Потерпевший рассказал, что сидел в своей квартире с другом, распивая спиртные напитки. Во время посиделки мужчина начали ссориться. В результате конфликта, подозреваемый схватил чужой телефон и паспорт, а после вышел из квартиры. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника. Мужчина признал свою вину и рассказал, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Похищенное вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.