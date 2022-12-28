Похмелье, просмотр ТВ и фейерверки: самарцы рассказали, какие новогодние традиции им не нравятся

Самарцы признались, что отказались бы от некоторых новогодних традиций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, какие новогодние традиции им не нравятся. К примеру, некоторых раздражают передачи по ТВ, кого-то — громыхание фейерверков под окном, а третьим уже опостылело шампанское под бой курантов. «КП-Самара» провела опрос в своих соцсетях и выяснила, от чего больше всего хотят отказаться горожане на Новый год.

Самым популярным ответом (40% голосов) оказался вариант «от похмелья с утра». Второй новогодней традицией, которая не нравится самарцам, стали бенгальские огни и фейерверки (20%). Третьей — просмотр телевизора (почти 17%).

— Новогодняя программа — отстой последние лет 10. «Голубой огонек» да «Иронию судьбы, или С легким паром!» показывают по всем каналам. 21 век, а у нас снимать так и не научились. Ни одной новогодней сказки придумать не могут, — возмущаются горожане.

Почти по 8% набрали варианты: салат «Оливье» и шампанское под бой курантов. А вот 6% самарцев не нравится традиция загадывать желания в новогоднюю ночь.

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