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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:31

Похмелье, просмотр ТВ и фейерверки: самарцы рассказали, какие новогодние традиции им не нравятся

Жители Самары назвали самые раздражающие новогодние традиции
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы признались, что отказались бы от некоторых новогодних традиций

Самарцы признались, что отказались бы от некоторых новогодних традиций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, какие новогодние традиции им не нравятся. К примеру, некоторых раздражают передачи по ТВ, кого-то — громыхание фейерверков под окном, а третьим уже опостылело шампанское под бой курантов. «КП-Самара» провела опрос в своих соцсетях и выяснила, от чего больше всего хотят отказаться горожане на Новый год.

Самым популярным ответом (40% голосов) оказался вариант «от похмелья с утра». Второй новогодней традицией, которая не нравится самарцам, стали бенгальские огни и фейерверки (20%). Третьей — просмотр телевизора (почти 17%).

— Новогодняя программа — отстой последние лет 10. «Голубой огонек» да «Иронию судьбы, или С легким паром!» показывают по всем каналам. 21 век, а у нас снимать так и не научились. Ни одной новогодней сказки придумать не могут, — возмущаются горожане.

Почти по 8% набрали варианты: салат «Оливье» и шампанское под бой курантов. А вот 6% самарцев не нравится традиция загадывать желания в новогоднюю ночь.

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