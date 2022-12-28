Жителям Самарской области предложили поздравить друг друга необычными онлайн-открытки

Горожане смогут отправить открытки близким. Открытка: Гуляев Святослав

В Самарской области местные жители смогут поздравить родных и близких необычными онлайн-открытками. На сайте музея Победы разместили новогоднюю выставку.

Более 18 тысяч новогодних открыток создали участники конкурса «Нарисуй елку Победы». Художники разных возрастов прорисовывали сюжеты специально для конкурса. Авторские работы можно отправить близким людям и поздравить с наступающими праздниками.

Конкурс организован Музеем Победы совместно с фондом Оксаны Федоровой, РДШ, «ЮНАРМИЕЙ», издательской группой АСТ, сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская Палитра». Авторов самых лучших открыток наградили 23 декабря 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал