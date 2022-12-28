Губернатор Самарской области рассказал о планах по ремонту и строительству дорог на 2023 год

В следующем году стартует продление улиц Авроры и XXII Партсъезда, а также строительство "Центральной" Фото: Архив "КП"

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о планах по ремонту и строительству дорог в Самарской области на 2023 год. Одни из самых важных проектов предполагается реализовать в столице региона. Среди них: продление улиц Авроры и XXII Партсъезда, начало строительства магистрали «Центральная» и третий этап Фрунзенского (Самарского) моста.

Так, улицу XXII Партсъезда планируется продлить от Московского шоссе до улицы Солнечной. Протяженность участка составит около 505 метров. Дорогу сделают четырехполосной.

Улицу Авроры продлят от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Четырехполосная дорога пройдет между частным сектором и Ботаническим садом. Для ее обустройства придется снести гаражный массив. На пересечении Авроры и Московского шоссе планируется построить развязку тоннельного типа.

Также в 2023 году стартует обустройство первого этапа магистрали «Центральная». Участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары сделает компания «СамараТрансСтрой». Стоимость контракта — 8,6 млрд рублей. Срок выполнения — с 1 июня 2023-го по 1 ноября 2025 года. Отметим, в областной столице уже начали расчищать площадку под будущую дорогу — стартовал снос гаражей и дачных домиков.

Напомним, в 2022 году в Самарской области привели в порядок 712 км дорог. Планы на следующий год — ввести в рамках БКД 79 объектов протяженностью почти 224 км.

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