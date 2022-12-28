Новый цифровой маммограф поставили в больницу им. Середавина в Самаре

Оборудование уже скоро запустят в работу / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина поставили новое оборудование — цифровой маммограф. Аппарат уже скоро запустят в работу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Цифровой маммограф позволяет получить высококачественные рентгеновские снимки. Он необходим для выявления онкозаболеваний молочной железы на ранних стадиях. С помощью нового аппарата время ожидания обследования сократится до 15 минут. Результаты исследования будут доступны пациентам в цифровом варианте.

— Одно из преимуществ нового оборудования — низкая доза облучения пациента и персонала. Также среди его достоинств — высокая разрешающая способность, а значит, и гарантия точности исследования, — отметил главный врач больницы Сергей Пушкин.

По его словам, современный аппарат увеличит шанс обнаружения опухоли на ранней стадии до 95%. Медики напоминают, что женщины 40+ должны проходить маммографию один раз в два года, а при наличии генетической предрасположенности к онкологической патологии — ежегодно.

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