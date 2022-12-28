В Самаре у мужчины арестовали автомобиль за долг перед ребенком

Автомобиль отправят на реализацию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Куйбышевском районе Самаре местный житель задолжал ребенку 300 тысяч рублей. Мужчина не выплачивал алименты.

По информации ГУФССП России по Самарской области, за неисполнение родительского долга у должника арестовали автомобиль. Судебные приставы предупреждали отца о необходимости погасить задолженность, но он игнорировал уведомления. После этого он решил скрыться от правоохранителей, а исполнители объявили должника в розыск.

Сотрудники службы установили местонахождения автомобиля должника и передали специализированной организации. После подготовки документов иномарку направят на реализацию.

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