В Самаре приступили к украшению фасадов и витрин предприятий и организаций

Организации украшают фасады. Фото: городская администрация

В Самаре предприятия и организации украшают витрины и фасады зданий. Областная столица продолжает преображаться к новогодним праздникам.

По данным городской администрации, в декабре проходят районные конкурсы на лучшее оформление. Учреждения, подавшие заявку, украсили не только свои фасады, но и прилегающую территорию. Целью конкурса является украшение облика города и создание праздничного настроения у местных жителей.

Конкурс проводит конкурс с 1 декабря по 25 декабря, а с 26 декабря по 30 декабря конкурсная комиссия осматривает фасады и подводит итоги. Победителей определят в нескольких номинациях.

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