Самарская компания построит два пассажирских катамарана к концу 2025 года

"Нефтефлот" заключил два контракта общей стоимостью более 1,1 млрд рублей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарская компания «Нефтефлот» построит два пассажирских катамарана вместимостью 300 человек. Судна в рамках заключенного контракта поставят одному из российских перевозчиков.

— Катамаран предназначен для скоростных перевозок по внутренним водным путям и прибрежным морским районам. Среди ключевых особенностей — минимальное волнообразование и возможность эксплуатации в темное время суток, — сообщили в пресс-службе судостроительной верфи. Предприятие планирует построить катамараны в конце 2025 года.

Также «Нефтефлот» изготовит дизельный земснаряд, который планируется использовать для разработки и транспортировки грунта при строительстве земляных инженерных сооружений и добыче стройматериалов. Срок выполнения работ — декабрь 2023 года.

Отметим, заказчик обоих контрактов общей стоимостью более 1,1 млрд рублей — АО «Государственная лизинговая компания». Лизингополучатели — частные российские компании.

Напомним, «Нефтефлот» сейчас занимается реализацией другого крупного проекта — строит промерные судна по заказу ФКУ «Речводпуть». Четыре из восьми кораблей уже сданы в эксплуатацию.

Предприятие сейчас строит промерные суда для изучения речного дна / Фото: Нефтефлот

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