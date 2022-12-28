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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:38

Самарская компания построит два пассажирских катамарана к концу 2025 года

Вместимость судов составит 300 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
"Нефтефлот" заключил два контракта общей стоимостью более 1,1 млрд рублей

"Нефтефлот" заключил два контракта общей стоимостью более 1,1 млрд рублей

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарская компания «Нефтефлот» построит два пассажирских катамарана вместимостью 300 человек. Судна в рамках заключенного контракта поставят одному из российских перевозчиков.

— Катамаран предназначен для скоростных перевозок по внутренним водным путям и прибрежным морским районам. Среди ключевых особенностей — минимальное волнообразование и возможность эксплуатации в темное время суток, — сообщили в пресс-службе судостроительной верфи. Предприятие планирует построить катамараны в конце 2025 года.

Также «Нефтефлот» изготовит дизельный земснаряд, который планируется использовать для разработки и транспортировки грунта при строительстве земляных инженерных сооружений и добыче стройматериалов. Срок выполнения работ — декабрь 2023 года.

Отметим, заказчик обоих контрактов общей стоимостью более 1,1 млрд рублей — АО «Государственная лизинговая компания». Лизингополучатели — частные российские компании.

Напомним, «Нефтефлот» сейчас занимается реализацией другого крупного проекта — строит промерные судна по заказу ФКУ «Речводпуть». Четыре из восьми кораблей уже сданы в эксплуатацию.

Предприятие сейчас строит промерные суда для изучения речного дна / Фото: Нефтефлот

Предприятие сейчас строит промерные суда для изучения речного дна / Фото: Нефтефлот

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