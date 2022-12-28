В Самарской области подвели итоги межвузовского акселератора

В регионе подвели итоги акселератора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предприниматели приняли участие в межвузовском акселераторе. В течение двух месяцев специалисты работали над своими проектами.

Одна из самых важных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова – сформировать условия для развития стартапов и помочь начинающим предпринимателям. Акселератор состоялся по инициативе министерства экономического развития и инвестиций. Операторов выступил центр StartupSamara.

На прошлой неделе Самарскую область на федеральном уровне отметили, как один из лучших регионов. Участниками программы стали студенты СНИУ, СамГМУ, ПГУТИ, СГЭУ, Поволжского госуниверситета сервиса, Самарского политеха, Тольяттинской академии и Самарского государственного аграрного университета.

Итогом встречи стала презентационная сессия, где были продемонстрированы лучшие проекты. По решению жюри, победителем признали проект Лады Шенфогель «Цифровые технологии в проектировании одежды» и проект Кристины Бельской «Новый формат кофейни как способ продвижения местных брендов»

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