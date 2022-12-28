Число прямых авиарейсов из Самары в Сочи увеличилось с 25 декабря 2022 года

Полеты из Самары в Сочи будут выполняться три раза в неделю Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В аэропорту Курумоч в канун Нового года увеличилось количество рейсов в Сочи. С 25 декабря 2022 года полеты по этому направлению начал выполнять «Аэрофлот». Об этом сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Компания планирует перевозить пассажиров по маршруту Самара — Сочи три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Время вылета — в 16:45, 16:40 и 15:50 соответственно. Продолжительность полета составит 3 часа 20 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus 320. Их вместимость — 158 мест.

Отметим, полеты из Самары в Сочи также осуществляют компании Nordwind, Smartavia, «Уральские авиалинии» и «Победа».

Напомним, с 16 января 2023 года откроются прямые рейсы в Самарканд. Их запустит компания Utair. Полеты запланированы один раз в неделю — по понедельникам.

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