Дмитрий Азаров обсудил с генерал-полковником Анатолием Сергеевым участие самарских бойцов в СВО

Анатолий Сергеев выразил уверенность, что все задачи в рамках СВО будут выполнены. Фото: правительство Самарской области

Ход спецоперации, участие в СВО самарских военнослужащих и поддержка защитников. Эти и многие другие вопросы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил на встрече с генералом-полковником в отставке, бывшим командующим войсками Приволжско-Уральского и Приволжского военных округов Анатолием Сергеевым. Первое, на что обратил внимание военачальник - помощь и внимание, которые глава региона оказывает бойцам.

- Недавно посмотрел репортаж, где вы на передовой. Молодцом. Для наших бойцов важно, что губернатор вместе с ними. Это укрепляет боевой дух и внушает понимание того, что семьи, родные и близкие тут не остались без внимания, - отметил Анатолий Сергеев.

Генерал-полковник сообщил, что также оказывает поддержку военнослужащим. Недавно они с супругой купили им квадрокоптер, а жена связала для бойцов теплые носки, шарфы, рукавицы. По словам Анатолия Сергеева, среди военнослужащих - много его сослуживцев. Некоторые были удостоены государственных наград. Глава региона, в свою очередь, отметил командующего 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Андрея Колотовкина.

- Андрей Владимирович - очень грамотный командующий. Он по-отечески относится к бойцам, учит их, проводит все необходимые тренировки, - поделился Дмитрий Азаров.

В завершение встречи Анатолий Сергеев выразил уверенность, что все задачи в рамках СВО будут выполнены и герои вернуться домой с победой.

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