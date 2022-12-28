На стадионе «Солидарность Самара Арена» планируют открыть новогоднее пространство

Самарцы смогут посетить новогоднее пространство. Фото: пресс-служба правительства
В Самаре планируют организовать еще одно общественное пространство. Город продолжают подготавливать к приближающимся новогодним праздникам.
Новая прогулочная территория порадует местных жителей. У стадиона будет работать пространство «Галерея премудрости». Ее оборудуют пространствами для активного отдыха. На «Последней миле» планируют установить 25-метровую елку, а также тематические инсталляции и медиаэкран. Юные посетители смогут посетить арт-объект «Дом Деда Мороза».
Для удобства гостей заработает «Южная» парковка на улице Арена-2018. Также жители смогут прокатиться на подготовленных трассах для беговых лыж, ледянок и тюбингах.
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